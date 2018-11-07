В Турции открылся первый анонимный центр для определения ВИЧ-инфекции

Измир, Турция, , 14:59 — REGNUM В Турции открылся первый анонимный медицинский центр для определения ВИЧ-инфицированных, сообщает агентство Prensa Latina 7 ноября.

Центр расположен на западе страны в Измире. Любой желающий может анонимно и бесплатно сдать анализы для проверки наличия вируса иммунодефицита, который является причиной синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Здесь можно получить консультации о методах профилактики и другую необходимую информацию.

Центр был открыт при поддержке местного городского совета и общественных организаций. Недавнее исследование, проведенное университетом Хаджетепе (Анкара) показало, что за последнее 10 лет число носителей ВИЧ в Турции выросло на 465%. По прогнозам исследователей, через 4 года их количество увеличится с 16 тыс. до 39 тыс.