Потерянные деньги российских учащихся: где альтернатива школе?

Красногорск, , 02:29 — REGNUM Рассыпающееся российское образование отпугивает от себя тех родителей, которые не желают отдавать своих детей в школы, где их могут «научить» приему наркотиков и способам унижения себе подобных. Может ли государство если и не исправить ситуацию, то хотя бы предложить людям альтернативу, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Дмитрий Буянов.

31 октября сего года, в ходе совместного заседания подмосковного Комитета по вопросам образования и Министерства образования, родительская общественность получила обескураживающий ответ. Смысл разбирательства состоит в том, что деньги, выделяемые на каждого учащегося государством, должны достичь своей цели в независимости от того, как этот учащийся получает образование. Поэтому теоретически не только частные школы и детские сады должны получать дотации, но и семьи, которые выбрали для своего ребенка домашнее обучение. В некоторых регионах эти выплаты осуществляются, а в некоторых — нет. В Подмосковье, как оказалось, невыдача этих средств объясняется тем, что среди обратившихся за пособием, составляющем 37 000 в год, могут оказаться «асоциальные элементы», которые пропьют деньги, предназначенные для обучения собственного чада. Поэтому пришлось задавить идею в целом.

При этом стоит отметить, что дотация выдается только после всесторонней проверки. А может быть, чиновники просто не захотели вести разговор о заблудившихся неизвестно где средствах?

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