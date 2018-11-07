Татьяна Тарасова открыла в Алма-Ате фонд имени Дениса Тена

Астана, , 14:42 — REGNUM Общественный фонд имени олимпийского чемпиона Дениса Тена открыли в Алма-Ате. В церемонии приняла участие заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Также на доме, где родился и жил фигурист, была установлена мемориальная доска.

Офис фонда имени Дениса Тена будет находиться в здании «Халык арена» в Алма-Ате.

Напомним, 25-летний спортсмен стал жертвой нападения автомобильных воров 19 июля 2018 года. Полученное им ножевое ранение в область бедра вызвало сильную кровопотерю. В этот же день фигурист скончался в реанимации.

Гибель Дениса Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы требовали отставки министра внутренних дел и реформ в полиции.

В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев казахстанский спортсмен входил в десятку лучших фигуристов мира.