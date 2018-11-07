В кампусе Тамбовского технического университета появился символ из букв

Тамбов, , 14:42 — REGNUM Новый арт-объект из четырех двухметровых букв «ТГТУ» открыли на северной площадке Тамбовского государственного технического университета сотрудники и студенты вуза. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба учебного заведения.

Конструкция из легкого пластика представляет собой оригинальные цветовые решения исполнения аббревиатуры университета. Вторая буква «Т» как самая значимая в названии выделена на фоне других, она означает слово «технический».

Идея создания такой инсталляции возле корпуса принадлежит студентам Тамбовского государственного технического университета. Они хотели создать рядом с университетом пространство с фотозоной и местом для отдыха, в котором бы была отражена символика ТГТУ.

«Сегодня на кампусной территории появился символ университета. Радостно, что с инициативой выступили именно наши студенты, проект успешно реализован, и теперь у всех желающих есть возможность сделать фото на память рядом с яркой инсталляцией», — сказал ректор ТГТУ Михаил Краснянский.

Также сегодня был дан старт конкурсу сэлфи на фоне нового арт-объекта с хештегом #ТГТУ60, приуроченному к юбилею университета. Первым фото стало сэлфи, которое сделал ректор ТГТУ со студентами.

В будущем в университете планируют продолжить благоустройство территории рядом с двухметровыми буквами для комфортного отдыха студентов.