Липчане смогут рассказать о проблемах и идеях через сайт врио главы региона

Липецк, , 14:18 — REGNUM Сайт врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова начал работать 6 ноября. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, сайт позволит посетителям не только узнать последние новости о работе руководителя региона, но и помочь в развитии Липецкой области.

На сайте создана система сбора жалоб и предложений от жителей области. На главной странице — две виртуальные кнопки: «Предложить свою идею» и «Рассказать о своей проблеме». В первом случае пользователь сможет, выбрав тематику, описать своё предложение — например, идею развития спортивной или транспортной инфраструктуры или предложение по благоустройству парков и дворов. Раздел, посвящённый проблемам, позволит обратить внимание власти на трудности, с которыми люди сталкиваются каждый день.

Для работы с сайтом необходимо зарегистрироваться. Это позволит администрации сайта поддерживать обратную связь с пользователем, информируя о статусе его обращений. В дальнейшем на сайте должна появиться статистика — сколько проблем было разрешено, сколько идей реализовано.

О необходимости создания такого сайта врио главы региона сказал две недели назад. Подобная форма взаимодействия с гражданами — часть большой системы, призванной сделать жизнь липчан лучше, выявить реальные проблемы, волнующие людей.