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В Липецкой области возрастут инвестиции в здравоохранение

Общество

Игорь Артамонов встретился с работниками сферы здравоохранения Липецкой области

Липецк, 7 ноября 2018, 14:15 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 6 ноября встретился с работниками поликлиник и больниц региона. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в большом зале областного управления здравоохранения собрались более 200 человек, а медики из районов присоединились к совещанию в режиме видеоконференцсвязи.

На встрече обсудили проблемы, на которые чаще всего жалуются граждане. Как показал соцопрос, больше всего жителей региона волнуют очереди в поликлиниках, долгое время ожидания скорой помощи и нехватка узких специалистов. Сам Игорь Артамонов обратил внимание на глобальные проблемы медицины: растущую смертность трудоспособного населения в районах и нехватку медицинских специалистов в сельской местности. По словам Игоря Артамонова, каждую из этих проблем необходимо тщательно проанализировать и найти оптимальное решение. Чтобы решить первоочередные задачи, врио главы региона пообещал увеличить инвестиции в отрасль, в частности для привлечения молодых врачей в сельскую местность.

«У нас в целом около 500 вакансий, а это очень много. Будем еще разбираться в причинах, но уже есть предложения для выхода из трудной ситуации», — отметил Игорь Артамонов, добавив, что особое внимание будет уделяться повышению квалификации врачей и обучению передовым методам управления в сфере здравоохранения.

После встречи с врачами врио руководителя региона посетил Липецкую областную клиническую больницу, перинатальный центр и областную детскую больницу. Эти учреждения здравоохранения считаются лучшими в регионе. По мнению Артамонова, если бы все больницы области были бы такими же, проблем не было бы. Для изучения полной картины он намерен посетить другие больницы и понять, можно ли «поднять» их до уровня медицинских учреждений областного центра.

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Кадровые проблемы в медицине
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