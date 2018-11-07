Прижать наглого уголовника: о проверке СКР колонии, где Цеповяз ел крабов

Москва, , 16:47 — REGNUM Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин не сомневался, что после появления фотографии, на которой член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, будучи в тюрьме, поедает икру и крабов последует проверка Следственного комитета. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поручение проконтролировать ход доследственной проверки действий сотрудников исправительной колонии в Амурской области, данное центральному аппарату главой ведомства Александром Бастрыкиным, он в частности, отметил:

«Не думаю, что новость о роскошной жизни в местах лишения свободы хоть кого-то удивила. Мы же знаем о многочисленных случаях мошенничества с помощью сотовых телефонов, которым занимаются заключенные — а ведь у них такой техники быть просто не должно. Слышали и об «авторитетах», которые из-за колючей проволоки управляют подпольным бизнесом…

Ну и о том, что не пропадают в зонах высокопоставленные «сидельцы». Давно понятно, что «зона» — модель социума. Там, как и на свободе, некоторым живется вольготно, а некоторые еле выживают. Те же несчастные, которых в колониях и тюрьмах унижают и пытают. Люди на свободе так возмущаются историями о тюремных привилегиях потому, что верят: хоть там, за чертой, можно же устроить все по справедливости, чтобы все наказанные (еще и за такие тяжкие преступления) получали равную меру возмездия?

Как ни относись скептически к этой возможности в целом, мне кажется, властям стоит прислушаться к народному запросу на справедливость и публично наказать очередную порцию коррупционеров и жуликов из УФСИН. Ну и наглого уголовника прижать. Всей системы это не сломает, однако пусть социальная справедливость восторжествует хотя бы в ограниченном масштабе. Хотя бы в тюрьме, если на воле это невозможно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России, заподозрив что в колонии стремятся облегчить условия отбывания наказание члену «банды Цапков», совершившему чудовищные преступления против личности, инициировала проверку, в ходе которой следователи намерены дать «жесткую» правовую оценку действиям сотрудников колонии.

Напомним, попавшийся на икре, крабах и других деликатесах заключённый Вячеслав Цеповяз в течение многих лет входил в состав банды, действовавшей в станице Кущёвская Краснодарского края. Осудили бандитов в 2013 году, приговорив их к различным срокам лишения свободы.

Накануне в интернете появились фотографии, на которых член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз запечатлён в тюремной робе, поедающим деликатесы. Комментируя это, пресс-служба УФСИН России по Амурской области заявила что данный снимок был сделан в 2015 году, и что в этом усматривается нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения.

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