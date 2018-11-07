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Актер Джордж Клуни выставляет свой новый мотоцикл на аукцион

Общество

Актер решил избавиться от двухколесного транспорта после ДТП

Лос-Анджелес, США, 7 ноября 2018, 13:31 — REGNUM  После пережитого дорожно-транспортного происшествия голливудский актер Джордж Клуни решил держаться подальше от двухколесного транспорта. Он выставляет на аукцион свой практически новый мотоцикл Harley Davidson, пишет американский журнал People.

Начальная цена мотоцикла составит $28 тыс. Его топливный бак украшен именем звёздного владельца. Пробег насчитывает всего 40 км. Благотворительный аукцион Homes For Our Troops, в котором примут участие американские звезды, продлится до 15 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года двукратный обладатель «Оскара» Джордж Клуни попал в серьезную аварию на Сардинии. Управляя скутером, актер столкнулся с автомобилем, но отделался незначительными травмами.

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