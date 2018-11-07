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Владимирская прокуратура требует для экс-замгубернатора 14 лет колонии

Общество

Прокуратура Владимирской области озвучила предлагаемое для бывшего замгубернатора Дмитрия Хвостова наказание

Владимир, 7 ноября 2018, 13:27 — REGNUM  Прокуратура просит назначить бывшему заместителю владимирского губернатора Дмитрию Хвостову, который обвиняется в получении взяток, наказание в виде 14 лет лишения свободы. Как сообщил 7 ноября портал «ПроВладимир», также сторона обвинения считает, что экс-чиновник должен заплатить штраф почти в 1,4 млрд рублей.

По мнению прокуратуры, Дмитрий Хвостов должен отбывать наказание в колонии строгого режима, а штраф должен составлять 60-кратный размер полученных взяток. Также, если суд согласится с требованиями гособвинения, Дмитрию Хвостову будет запрещено занимать руководящие должности в течение 13 лет.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Хвостов занимал в администрации бывшего губернатора Светланы Орловой пост заместителя главы области по строительству. Он обвиняется в получении взяток от руководства стройкомпаний. За деньги он помогал решить различные вопросы. Сумма взяток составляет более 23 млн рублей. Всего в деле четыре эпизода.

Чиновник был задержан в октябре 2016 года. За несколько месяцев до этого он был уволен с должности. Как тогда пояснила губернатор Светлана Орлова, причиной стали не уголовные дела, а нарушение сроков при строительстве важного объекта.

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