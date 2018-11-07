Глава Дагестана предложил сотрудничество бойцу Хабибу Нурмагомедову

Махачкала, , 13:21 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев предложил спортсмену Хабибу Нурмагомедову, чемпиону UFC, подумать о взаимодействии в интересах народа Дагестана и России, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службы администрации главы и правительства республики.

Васильев выразил мнение, что Хабиб Нурмагомедов уже стал в какой-то степени политиком, который пользуется мировой популярностью и имеет своё мнение по многим вопросам. Боец в свою очередь отметил, что у них с отцом имеется много проектов, направленных на развитие спорта, в которые инвесторы готовы вложить свои средства. Однако эти вопросы, как отметили в пресс-службе, будут подробно обсуждаться уже при следующей встрече.

Кроме того, спортсмен поблагодарил руководителя региона за высокую оценку его достижений и заметил, что медали он не получал уже семь лет.

«Последняя была в 2011 году на Кубке мира. После этого выступал как профессионал и победы там идут в официальный зачет, за них давали денежное вознаграждение, но медалей не было», — заявил Нурмагомедов.

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Напомним, накануне, 6 ноября, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за выдающиеся спортивные достижения был удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» — высшей награды региона. Его отец и тренер получил медаль «За заслуги в области физической культуры и спорта в РД».

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