В Казахстане обсуждают нормы о гарантированном объеме бесплатной медпомощи

Астана, , 13:14 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов объяснил, что будет включать в себя новая модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Поправки в законодательство по вопросам здравоохранения он представил в нижней палате парламента Казахстана, сообщает портал «Казинформ».

По словам министра, минимальный нужный объем медицинской помощи будет предоставляться всем гражданам Казахстана, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в стране. Речь идет о скорой помощи и санавиации, первичной медико-санитарной помощи, экстренной замещающей стационарной помощи и паллиативной помощи. Также при социально-значимых заболеваниях и основных хронических заболеваниях бесплатно предоставляется консультативно-диагностическая помощь, амбулаторно-лекарственное обеспечение, плановая замещающая стационарная помощь, а также медицинская реабилитация при туберкулезе.

Медицинская помощь в системе обязательного социального медицинского страхования, как сообщил министр, будет включать в себя медуслуги сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи: консультативно-диагностическая помощь, амбулаторно-лекарственное обеспечение при заболеваниях сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также медицинская реабилитация взрослых детей в сфере кардиологии, кардиохирургии, неврологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии.

Представленный министром законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам здравоохранения» предусматривает внесение нововведений в 11 законодательных актов, в том числе в кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», уголовный и уголовно-процессуальные кодексы и кодекс об административных правонарушениях.