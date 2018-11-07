Кержаков обжаловал определение суда о передаче сына Милане Тюльпановой

Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Известный футболист, бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков просит пересмотреть определение суда по его бракоразводному процессу, в соответствии с которым живущий с ним полуторагодовалый ребенок должен быть передан для проживания матери.

Как сообщили 7 ноября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Петроградский районный суд зарегистрировал частную жалобу Александра Кержакова на определение суда от 23 октября 2018 года по гражданскому делу о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, иск о расторжении брака подала Милана Кержакова (Тюльпанова), дочь сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшегося в 2017 году. По итогам заседания 23 октября суд назначил дату разрешения спора по существу, а также определил, что на период до вступления решения по существу в законную силу ребенок должен остаться с матерью.

«Кержаков просит Санкт-Петербургский городской суд определение полностью отменить и определить место жительства сына с ним», — отметили в судебной пресс-службе.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились в июне 2015 года. Их сын родился в апреле 2017 года. К этому моменту у Кержакова уже была дочь Дарья от первого брака и сын Игорь — от второго брака.

Добавим, что в соцсетях Кержаков выразил возмущение октябрьским решением суда, заявив, что его выполнение нанесет психологическую травму сыну, уже привыкшему жить с отцом. Милана Тюльпанова, напротив, высказала благодарность суду за решение в интересах ребенка.

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