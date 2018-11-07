Скользкая дорожка отказа от анонимных мессенджеров: вопросы эксперта

Москва, , 12:47 — REGNUM Встав на скользкую дорожку слежения за собственными гражданами, государство уже полностью теряет доверие граждан, говорит программист ИА REGNUM Юрий Носов, комментируя решение правительства РФ запретить анонимное использование мессенджеров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона. Сервисами смогут пользоваться лишь те, на кого оформлен номер.

Первый же вопрос, который возникает на счёт утвержденной правительством схемы идентификации — это безопасность. Если некие произвольные сервисы, будь то мессенджеры или иные поставщики услуг, должны будут запрашивать информацию у операторов, то что помешает воспользоваться этим злоумышленникам?

То есть, что помешает просто взять и выгрузить полную актуальную базу данных, в которой наличествует привязка телефонного номера к паспортным данным. Кто будет контролировать такой замечательный канал передачи персональных данных?

Второй вопрос заключается в том, что не понятно, зачем вообще мессенджеры к чему-то обязывать, если планируется такой уровень взаимодействия с сотовыми операторами? Ведь достаточно просто бесконтрольно перехватывать специальные sms, в которых содержатся коды активации пользователя в мессенджере. В таком случае, правоохранители будут знать не только то, в каких мессенджерах зарегистрирован человек, но и как часто он авторизируется.

Ведь всё равно частная переписка читается и не надо нам теперь говорить, что не читается. Думаю, что и SMS читается. Значит перехват SMS с определенными характерными признаками — ничего не стоит. Или SMS не читают? Если не читают, тогда надо бы срочно начать — ведь ими могут пользоваться террористы и мятежники!

Ну и наконец. Эта информация нужна для снятия анонимности? Отлично. То есть, кто-то хочет сказать, что нацеленный на результат злоумышленник, желающий сохранить свою анонимность, не сможет найти способ сохранить её по новым правилам? Идёт, выбирает случайного прохожего, за скромный прайс предлагает ему купить sim-карту на свой паспорт, и всё.

Прохожий сядет, если что-то пойдёт не так? А в суде кто-то что-то сможет доказать? Я точно знаю, что довольно весомая масса sim-карт записана на родственников, а то и на вовсе посторонних людей. Всех их надо будет, если что, сажать? А преступников-то ловить кто-нибудь собирается вообще?

Давайте уже не будем скромничать. Встав на скользкую дорожку слежения за собственными гражданами, государство уже полностью теряет доверие этих самых граждан. А значит, ничего не мешает копировать самый передовой опыт в области слежки.

Что мешает Роскомнадзору протолкнуть закон о том, что на каждое мобильное устройство должно быть установлено специальное следящее приложение, которое однозначно идентифицирует пользователя, полностью следит за всеми приложениями и обменом данных и без этого приложения не допускать вообще к работе в сетях операторов?

А что? В Китае, по крайней мере, в отдельных провинциях, так и работает. К чему все эти полумеры? Не надо забывать, вы ведь боретесь с терроризмом, а значит, все средства хороши.

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