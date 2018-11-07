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Законопроект об аттестации ветеринаров Госдума приняла в I чтении

Общество

Уточняется понятие «специалисты в области ветеринарии»

Законопроект об аттестации ветеринаров Госдума приняла в I чтении
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 7 ноября 2018, 12:47 — REGNUM  Законопроект об аттестации ветеринаров Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Аттестации подлежат только специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Госветслужбы России. Это связано с тем, что специалисты-ветеринары, являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Госветслужбы уже проходят оценку их соответствия квалификационным требованиям при поступлении на госслужбу.

Одновременно законопроект конкретизирует понятие «специалисты в области ветеринарии». Ими считаются «физические лица с высшим или средним ветеринарным образованием».

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