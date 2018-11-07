Назван автор текста «Тотального диктанта – 2019»

Москва, , 12:39 — REGNUM Жители Российской Федерации смогут проверить свою грамотность, участвуя в «Тотальном диктанте», автором текста которого в 2019 году будет писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

«Автор «Тотального диктанта» 2019 года — Павел Басинский», — отметила руководитель проекта.

Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, призванная развить культуру письма и привлечь внимание к вопросам грамотности.

Суть акции — добровольный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов страны.

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