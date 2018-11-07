Минкульт РФ намеревается взыскать 133 млн рублей по делу «Седьмой студии»

Москва, , 12:31 — REGNUM Представитель Министерства культуры России подтвердил требования о взыскании 133 млн и 127 тыс. рублей с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов уголовного дела «Седьмой студии». Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы.

По словам представителя ведомства, Минкульт РФ требует взыскать указанные средства в качестве гражданского иска. Обвиняемые фигуранты дела не согласились с признанием их гражданскими ответчиками по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами дела «Седьмой студии» являются шесть человек, среди которых известный режиссер Кирилл Серебренников. Фигурантов дела обвиняют в организации преступной схемы, с помощью которой они похитили 133 млн бюджетных средств.

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