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Минкульт РФ намеревается взыскать 133 млн рублей по делу «Седьмой студии»

Общество

Обвиняемые фигуранты дела не согласились с признанием их гражданскими ответчиками

Москва, 7 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  Представитель Министерства культуры России подтвердил требования о взыскании 133 млн и 127 тыс. рублей с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов уголовного дела «Седьмой студии». Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы.

По словам представителя ведомства, Минкульт РФ требует взыскать указанные средства в качестве гражданского иска. Обвиняемые фигуранты дела не согласились с признанием их гражданскими ответчиками по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами дела «Седьмой студии» являются шесть человек, среди которых известный режиссер Кирилл Серебренников. Фигурантов дела обвиняют в организации преступной схемы, с помощью которой они похитили 133 млн бюджетных средств.

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Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
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