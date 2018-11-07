Проблема со школьными психологами в РФ «упирается деньги»

Москва, , 13:05 — REGNUM В РФ не приходится говорить ни о каких школьных психологах, считает завкафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Ениколопов. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Ольги Васильевой, посетовавшей в рамках правительственного часа в Госдуме РФ на низкие оклады школьных психологов в РФ.

«Она абсолютно права, — сказал Ениколопов. — Потому что ни о каких школьных психологах говорить не приходится. Каждая школа имеет некий процент не учителей. Раньше это были врачи — в одних школах стоматологи, в других окулисты, в третьих дефектологи. Они не являются профильными. Психологи входят в это же число, поэтому у нормального директора школы головная боль — урезать [оклады] учителей или не учителей? Кто-то выгоняет дефектолога, а кто-то психолога. А кто-то переводит этих психологов на 0,25 ставки. Нормальный, хороший психолог пойдёт тогда работать в школу? Там и так молодняк».

Именно поэтому, как считает Ениколопов, говорить о повышении квалификации школьных психологов можно будет только тогда, когда существенно вырастут их оклады.

«А что сейчас выдумывать хорошую программу для несуществующего объекта? — заметил он. — Бессмысленно. Там (в школах — прим. ИА REGNUM ) работают молоденькие девочки, которые не могут найти работу. Или психологом подрабатывает простой учитель».

Напомним также, как сообщало ИА REGNUM, по мнению сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволода Луховицкого психологи в школах необходимы, но другой вопрос, где взять деньги на повышение их зарплат?

«Если её (Васильевой — прим. ИА REGNUM ) слова означают, что в норматив подушевого финансирования все регионы обязаны будут заложить дополнительные деньги на психолога, это замечательно, — сказал Луховицкий. — А если это будет обозначать, что директору, дав ему те же самые деньги [что и сейчас], скажут: «Как хочешь, но придумывай, чтобы у тебя был психолог», он вынужден будет у одного забрать, а другому дать? Пять-шесть лет назад забирали у психологов и отдавали учителям, потому что появились майские указы, в которых было сказано поднять зарплату учителям. Если сейчас поднимут зарплату психологам, то за счёт кого?»

Также отметим, что министр просвещения РФ Ольга Васильева, выступая 7 ноября в рамках «правительственного часа» в Госдуме РФ, заметила, что без психолога в школах работать невозможно и не исключено, что трагедии в Перми и в Керчи окажут влияние на рост зарплат у школьных психологов.