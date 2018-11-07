Певица Шинейд О’Коннор в очередной раз сменила имя

Дублин, , 12:20 — REGNUM Ирландская певица Шинейд О’Коннор, недавно перешедшая в ислам, заявила 6 ноября, что не хочет «проводить время с белыми людьми», сообщает американский телеканал USA Today.

С таким заявлением она выступила на своей странице в Twitter.

«Мне очень жаль», — написала она. — Я собираюсь сказать нечто настолько расистское, что я бы никогда не подумала, что моя душа может чувствовать это».

«Но я действительно больше не хочу проводить время с белыми людьми (если так называются те, кто не следует исламу)», — добавила она. — Ни минуты, ни при каких обстоятельствах. Они вызывают у меня отвращение».

Читатели страницы О’Коннор, среди которых немало мусульман, поспешили ответить певице. Так, пользователь с ником @Elegancebyebony процитировал высказывание из «Корана», в котором указывается невозможность превосходства одной нации над другой.

Напомним, о своем переходе в ислам скандальная певица заявила в конце октября. По ее словам, таким образом она завершила естественным путем свои «богословские изыскания». Она также — в очередной раз — сменила имя. На этот раз на Шухаду Давитт.