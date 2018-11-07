В Киеве у Кабинета министров митингуют экстремисты

Киев, , 12:17 — REGNUM У здания украинского правительства начался митинг неонацистов и «ветеранов» войны в Донбассе, сообщило 7 ноября издание «Украинская правда».

В акции участвуют несколько сотен боевиков «Национальных дружин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членов организации «Единый союз патриотов Украины», которую возглавляет участник так называемой АТО.

Митингующие требуют от правительства Украины создать министерство по делам «ветеранов».

Напомним, Киев стоит в восьмибалльных пробках, поскольку у стен Верховной рады митингуют владельцы нерастаможенных автомобилей. Они требуют удешевить растаможку машин, а также отменить дополнительные условия вроде возраста автомобиля. Если Верховная рада не выполнит требований митингующих, они грозят устроить массовые акции неповиновения во всех областях страны.

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