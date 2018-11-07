Коллектор коллектору рознь: о новом способе взыскания долгов ЖКХ

Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Привлечение коллекторских компаний к взысканию долгов за услуги ЖКХ не вызовет никаких проблем, если участвовать в этой работе будут сертифицированные компании, работающие цивилизованно, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 7 ноября, адвокат Юрий Баринов, комментируя информацию о возможном получении коллекторами права взыскивать просроченную задолженность граждан по оплате коммунальных услуг.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность передачи коллекторам права взыскивать крупные просроченные долги граждан. В национальной ассоциации коллекторских агентств сообщили РИА Новости, что работа над разработкой стандартов и отбором компаний, которые будут участвовать в этой деятельности, уже ведется.

Коллектор коллектору рознь. Если к такой работе будут привлекать сертифицированные компании, которые входят в свои профессиональные объединения, используют цивилизованные способы работы и не нарушают законов, то в такой передаче не будет ничего особенного. К тому же их уже привлекают к долгам за коммунальные услуги, речь идет лишь о расширении этой деятельности.

В России сейчас пытаются построить и отрегулировать цивилизованный рынок в этой сфере. «Коллектор» — это, по большому счету, тот, кому делегированы полномочия, потому что он лучше умеет договариваться с должниками.

Но нельзя исключать и возникновения конфликтов, особенно если доступ к таким долгам получат не самые законопослушные компании. Кроме того, надо не забывать, что люди с крупными и давними долгами за жилищно-коммунальные услуги, как правило, гораздо менее обеспечены, чем люди с долгами по кредитам, с которыми коллекторы работают сейчас. В этой связи тоже нельзя исключать конфликтных ситуаций, — отметил Баринов.