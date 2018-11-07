В Польше посчитали убытки из-за оттока украинских мигрантов

Варшава, , 11:57 — REGNUM Польша может потерять 1,6% ВВП, если Германия даст возможность работать на своей территории представителям стран, не входящих в Евросоюз, заявили в Союзе предпринимателей и работодателей (ZPP) Польши, сообщило 7 ноября «Польское радио».

В организации констатировали существенное снижение уровня трудовой миграции с Востока:

«Согласно данным министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в первом полугодии 2018 года было зарегистрировано на 13% меньше заявлений о намерении поручить выполнение работы иностранцу, чем в прошлом году. Это, в свою очередь, остановило тенденцию последних нескольких лет — непрерывный рост количества зарегистрированных заявлений», — рассказали в ZPP.

Напомним, польские эксперты считают, что в случае привлечения иностранцев в Германию, из Польши может уехать до 59% украинских работников.

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Также национальный банк Украины спрогнозировал падение темпов роста польской экономики до 3,5%, а затем до 2,8% в среднесрочной перспективе.

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