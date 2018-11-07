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В Приморье объявили штормовое предупреждение

Общество

Ночью и днём 9 ноября во Владивостоке и на большей части края ожидаются сильные осадки

В Приморье объявили штормовое предупреждение
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Порыв ветра

Владивосток, 7 ноября 2018, 11:51 — REGNUM  В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за циклона, сообщает 7 ноября пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

По данным синоптиков, ночью и днём 9 ноября во Владивостоке и на большей части края ожидаются сильные осадки от 15 до 45 мм, местами до 50 мм и более за 12 часов. В отдельных районах ожидается гроза, гололед и ветер на побережье с порывами до 25 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что тайфун «Юйту», находящийся в Южно-Китайском море в около 730 км к юго-востоку от уезда Чжаоань провинции Фуцзянь, движется по направлению китайского побережья со скоростью 15 км/ч.

Читайте подробнее: Штормовое предупреждение: Китай готовится к приходу тайфуна «Юйту»

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