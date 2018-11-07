Грозный назвали городом с лучшими парковками и дорогами в России

Грозный, , 11:30 — REGNUM Столица Чечни стала лучшим городом в рейтинге городов России по качеству дорог и доступности парковок. Такой вывод сделали в результате исследования специалисты портала Domofond.ru.

Респонденты портала оценивали качество дорог и парковок в 150 городах России в по 10-балльной шкале. При этом средний балл по стране составил 4,5. В тройку лидеров вошли, кроме Грозного, Геленджик и Тюмень. В самом конце списка оказались города Рубцовск (Алтайский край), Новочеркасск (Ростовская область) и Ковров (Владимирская область).

Читайте также: Грозный признан самым счастливым городом России

Стоит отметить, что дороги в Чечне в целом и раньше признавались одними из самых лучших по качеству в России. Глава республики Рамзан Кадыров, рассказывая о состоянии дорог, не раз подчеркивал, что они отвечают самым современным требованиям, чем приятно удивляют гостей республики из федерального центра, регионов России и других стран.

Читайте также: Эксперты определили место РФ в мировом рейтинге качества автодорог