Минпросвещения опровергло закрытие математических школ в России

Москва, , 11:27 — REGNUM Глава Минпросвещения Ольга Васильева заверила, что ни одна математическая школа не будет зарыта, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Ни одна математическая школа закрыта не будет… Ни о каком закрытии математических школ никогда речи идти не будет», — сказала Васильева в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

При этом она отметила проблему в сфере подготовки преподавателей физики.

«Лучших педагогов по физике готовит глазовский университет (Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко). Очереди стоят за выпускниками физического факультета», — отметила она.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объявил математические школы пережитком прошлого и заявил, что в дальнейшем математики и программисты будут нужны России все меньше.