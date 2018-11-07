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Минпросвещения опровергло закрытие математических школ в России

Общество

При этом есть проблемы в преподавании физики

Минпросвещения опровергло закрытие математических школ в России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Матиматика

Москва, 7 ноября 2018, 11:27 — REGNUM  Глава Минпросвещения Ольга Васильева заверила, что ни одна математическая школа не будет зарыта, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Ни одна математическая школа закрыта не будет… Ни о каком закрытии математических школ никогда речи идти не будет», — сказала Васильева в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

При этом она отметила проблему в сфере подготовки преподавателей физики.

«Лучших педагогов по физике готовит глазовский университет (Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко). Очереди стоят за выпускниками физического факультета», — отметила она.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объявил математические школы пережитком прошлого и заявил, что в дальнейшем математики и программисты будут нужны России все меньше.

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«Правительственный час» в ГД главы Минпросвещения Васильевой
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