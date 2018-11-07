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Facebook во Франции запускает онлайн-фонд для борьбы с преследованиями

Общество

Фонд будет поддерживать проекты гражданского общества против преследования и домогательств среди молодежи

Facebook во Франции запускает онлайн-фонд для борьбы с преследованиями
Иллюстрация:  spiegel.de
Facebook

Вашингтон, 7 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  Facebook объявил о запуске «гражданского онлайн-фонда» на сумму 1 миллион евро на 2019 год во Франции, сообщает Le Figaro.

Фонд будет поддерживать проекты гражданского общества против преследования и домогательств среди молодежи.

«Эту структуру возглавит комитет экспертов, которые определят победившие проекты», — говорится в заявлении американской социальной сети.

Членами комитета станут глава федерации родителей, межминистерский делегат по борьбе с расизмом, антисемитизмом и ненавистью к ЛГБТ, профессор истории и географии в Сен-Дени, психолог и руководитель службы безопасности в Facebook.

В дополнение к гранту в размере 200 тыс. евро комитет будет поддерживать 10−12 проектов ежегодно, стоимость каждого из них может доходить до 80 тыс. евро. Цель фонда — внедрить инновации, которые помогут в продвижении ответственного поведения в интернете.

Напомним, Facebook — американская компания, созданная в 2004 году Марком Цукербергом.

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