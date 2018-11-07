Житель США выиграл за один день в три лотереи более $5 млн

Нью-Джерси, США, , 11:25 — REGNUM В США житель штата Нью-Джерси в течение одного дня выиграл джекпот $5 млн, после чего в этот же день выиграл еще $500 и $100, сообщает агентство UPI.

Отмечается, что мужчина купил несколько билетов моментальной лотереи и уже в магазине обнаружил, что выиграл $5 млн, после этого он приобрел еще два билета, которые также оказались выигрышными ($500 и $100).

При этом, по его словам, это уже не первый его выигрыш, ранее он стал обладателем джекпота в размере $2,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, джекпот последнего розыгрыша популярной американской лотереи Mega Millions немного не дотянул до рекордных $1,6 млрд. Как уточнили организаторы лотереи, разыгранная 23 октября сумма составила почти $1,54 млрд.

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