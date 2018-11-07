94-летний эсэсовец предстал перед судом для несовершеннолетних в Мюнстере

Мюнстер, Германия, , 11:41 — REGNUM Этой осенью в немецком Мюнстере проходит судебный процесс над бывшим охранником концлагеря Штуттгоф, 94-летним Йоханом Р. Это первый случай в практике судов над нацистскими преступниками, когда подсудимый отвечает перед судом для несовершеннолетних, пишет газета ABC 6 ноября.

Йохану Р. вменяется в вину соучастие в массовом убийстве в 1942—1944 годах узников концентрационного лагеря Штуттгоф, располагавшегося на территории оккупированной нацистами Польши. Родившийся в Румынии в 1923 году Р. состоял в рядах СС, вступив туда в возрасте 18 лет. В качестве истца выступило немецкое государство, а также 17 частных лиц, в том числе из Израиля и США.

Подсудимый не признает своей вины и заявляет, что он ничего не знал о гибели людей в лагере. Он оправдывает себя тем, что был молод и не смог бы противопоставить себя режиму. Также подсудимый напоминает о своем почтенном возрасте

«Все ужасны, произошедшие в годы Третьего Рейха, теперь сваливаются на мою голову. Но мне не в чем упрекнуть себя, и это то, что я пришел заявить перед этим судом», — сказал он.

По словам адвоката, вступление ряды СС было для Йохана Р. юношеским приключением, увлечением воинственной и торжественной атмосферой, которая в те годы пропитала все общество.

Теперь суду предстоит решить, является юный возраст подсудимого на момент службы в Штуттгофе смягчающим обстоятельством в этом деле. Ввиду возраста Йохана Р. судебные слушания разбиты на 14 сессий до будущего января, их длительность не будет превышать двух часов.

Концентрационный лагерь Штуттгоф был создан в 1939 году вблизи Гданьска. До конца войны за его заборами погибли 65 тыс. человек. Сейчас здесь располагается музей.