Центр Киева заблокировали владельцы нерастаможенных автомобилей

Киев, , 11:40 — REGNUM В центре Киева началась акция протеста организации «АвтоЕвроСила», объединяющей владельцев нерастаможенных подержанных автомобилей, сообщило 7 ноября издание «Украинская правда».

Организаторы акции требуют принять правки к законопроектам №8487 и №8488, существенно удешевляющие растаможку иностранных машин:

«Таким образом, новое полное доступное растаможивание составит… около 40% стоимости авто на постоянной основе для каждого украинца», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице «АвтоЕвроСилы» в социальной сети Facebook.

По мнению протестующих, принятие указанных поправок даст украинскому бюджету несколько миллиардов долларов за счёт растаможки уже ввезённых на Украину иностранных автомобилей, тех, которые будут ввезены в ближайшем будущем, а также решит проблему еврономеров.

«В случае непринятия требований протестующих, касательно доступной растаможки, никто не гарантирует не начало массовых бессрочных акций неповиновения в каждой области Украины», — подчеркнули организаторы.

Как сообщил в пресс-службе киевской полиции, в столице Украины усилены меры безопасности.

В городе уже образовались большие пробки, компания «Киевпасстранс» изменила маршруты коммунального транспорта:

«С 06:10 перекрыто движение автобусов маршрутов № 24, 62 по ул. Грушевского в связи проведения мероприятий. С 07:00 временно заблокировано движение автобусов маршрута 55 по Крепостном пер. по причине перекрытия движения митингующими. На место происшествия направлены полиция Киева», — заявили в пресс-службе предприятия.

Ранее водители автобусов со всех областей Украины перекрыли въезд на Воздухофлотский мост Киева, требуя встречи с министром инфраструктуры Украины и отставки начальника госслужбы побезопасностина транспорте МихаилаНоняка.

Читайте также: Перевозчики заблокировали мост у министерства инфраструктуры в Киеве