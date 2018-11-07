Минпросвещения ожидает роста зарплат школьных психологов

Москва, , 11:15 — REGNUM Глава Минпросвещения Ольга Васильева полагает, что трагедии в Перми и в Керчи окажут влияние на рост зарплат у школьных психологов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Я абсолютно согласна, что 0,25 (ставки) для психолога — это не то что не нормально, об этом даже не стоит говорить. Но хочу напомнить, что штатное расписание составляется директором, он решает: 0,25 или 1. Я думаю, что сейчас вся ситуация, которая сложилась в стране, будет убеждать, как нужно себя вести в отношении психолога», — заявила Васильева в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Она уверена, что «без психолога действительно невозможно работать в школе».

«Трагедия, которая была начиная с Перми, и Керчь, ребята, которые это совершили, они относились к группе, которая называется «тихие дети», те дети, которые ничем с точки зрения девиантного поведения не отличаются», — указала министр.

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