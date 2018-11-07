Жертвы Керченской трагедии получают компенсации из федерального бюджета

Керчь, Крым, , 11:05 — REGNUM Пострадавшим после вооружённого нападения на Керченский политехнический колледж начали выплачивать компенсации из федерального бюджета. Об этом 7 ноября ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социальной защиты Крыма.

«Выплаты уже получили четыре гражданина, здоровью которых в результате трагедии был нанесён тяжкий вред. Ещё четыре гражданина со средней степенью тяжести также получили компенсацию: по 400 тысяч рублей каждый. Всего выплачено 3,2 млн рублей», — отметили в министерстве.

В целом, по словам чиновников, из резервного фонда правительства РФ поступило 38,8 миллиона рублей, а из резервного фонда Совета министров Крыма — 46 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики выплатили из резервного фонда РК семьям погибших в Керченском колледже по миллиону рублей.

По состоянию на 6 ноября, из 26 пострадавших в результате вооружённого нападения на учебное заведение пять подростков и двое взрослых остаются в больницах Крыма.

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