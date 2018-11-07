Среда, 7 Ноября 2018 года
12:09:54 МСК

Жертвы Керченской трагедии получают компенсации из федерального бюджета

Общество

Восемь пострадавших уже получили 3,2 миллиона рублей на всех

Керчь, Крым, 7 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  Пострадавшим после вооружённого нападения на Керченский политехнический колледж начали выплачивать компенсации из федерального бюджета. Об этом 7 ноября ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социальной защиты Крыма.

«Выплаты уже получили четыре гражданина, здоровью которых в результате трагедии был нанесён тяжкий вред. Ещё четыре гражданина со средней степенью тяжести также получили компенсацию: по 400 тысяч рублей каждый. Всего выплачено 3,2 млн рублей», — отметили в министерстве.

В целом, по словам чиновников, из резервного фонда правительства РФ поступило 38,8 миллиона рублей, а из резервного фонда Совета министров Крыма — 46 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики выплатили из резервного фонда РК семьям погибших в Керченском колледже по миллиону рублей.

По состоянию на 6 ноября, из 26 пострадавших в результате вооружённого нападения на учебное заведение пять подростков и двое взрослых остаются в больницах Крыма.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь пострадавших в Керченском колледже до сих пор остаются в больницах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить