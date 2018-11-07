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Роскосмосу предложили до 2042 г. заказать 76 многоразовых ракет — S7 Space

Общество

Компании S7 Space, которая будет создавать собственную многоразовую ракету, нужна поддержка со стороны Роскосмоса

Москва, 7 ноября 2018, 10:57 — REGNUM  Госкорпорации «Роскосмос» предложили заказать до 2042 года несколько десятков перспективных многоразовых ракет, которые будут произведены компанией S7 Space. Об этом рассказал глава компании S7 Space Сергей Сопов в интервью ТАСС.

По его словам, S7 Space предложила «Роскосмосу» заказать 76 многоразовых ракет, в том «числе 24 для пуска с «Морского старта».

Сопов добавил, что компании S7 Space, которая будет создавать собственную многоразовую ракету, нужна поддержка со стороны Роскосмоса.

S7 Space — первая коммерческая компания в РФ, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов.

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