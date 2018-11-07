В Ростове-на-Дону обнаружен блиндаж-бункер 1942 года

Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону поисковики обнаружили блиндаж-бункер времён Великой Отечественной войны. Представители организации «Миус-фронт» уточнили, что объект был найден при проведении строительно-земляных работ, передаёт ИА REGNUM.

«Период его постройки, предположительно, весна-лето 1942 года. Место — последний рубеж обороны города. Именно здесь шли невероятно жестокие бои в июле 1942 года», — сообщили поисковики.

Также отмечается, что вокруг блиндажа-бункера на поверхности разбросаны части, оружия гильзы, осколки.

Пока специалисты задаются вопросом, что может скрывать этот объект, засыпанный многометровым слоем грунта. Выяснить это предстоит группе экспертов после проведённой работы с находкой.