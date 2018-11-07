На конференции в Воронеже обсудили становление теории ненасилия

Воронеж, , 10:54 — REGNUM Становление теория ненасилия и роль в этом процессе политического и духовного лидера пуштунов Хан Абдул Гани Хана обсудили участники первой международной конференции «Пуштуны: прошлое, настоящее и взгляд в будущее», которая прошла в Воронежском государственном университете, сообщает 7 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятие состоялось по инициативе некоммерческой организации «Пуштунский культурный и деловой центр «Пуштун», который возглавляет выпускник ВГУ Навид Мухаммад.

В работе конференции приняли участие российские эксперты по проблемам Афганистана, Пакистана, пуштунской истории и политики. Широко представлены руководители диаспоры пуштунов в России из Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы, Петербурга, активное участие приняли студенты направления «Востоковедение» исторического факультета ВГУ.

Открывая конференцию, ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий рассказал гостям об истории вуза, отмечающим в эти дни свой вековой юбилей. Он также подчеркнул, что в университете уделяется особое внимание международным связям, отметив, что наш вуз за время своего существования подготовил тысячи специалистов для стран со всех континентов.

Ведущий конференции, заведующий кафедрой истории зарубежных стран и востоковедения Александр Мирошников предоставил слово Навиду Мухаммаду, который выразил глубокую благодарность ВГУ за возможность проведения конференции.

О роли становлении теория ненасилия, которая, по мнению учёных, в условиях усиления терроризма играет исключительно важную роль, рассказал президент пакистанской партии Авами Асфандияр Вали Хан.

В широкой дискуссии были подняты вопросы современной международной обстановки, роли России в создании стабильной системы безопасности.