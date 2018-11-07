Бесплатную диагностику рака прошли свыше 10 тыс. жительниц Москвы

Москва, , 10:46 — REGNUM В Москве за две недели более 10 тыс. женщин смогли бесплатно провериться на рак молочной железы. Онкоскрининг проводился в городских поликлиниках, диагностических и клинико-диагностических центрах, а также в поликлинических отделениях больниц в рамках акции, приуроченной к Международному дню борьбы против рака молочной железы. Он отмечается ежегодно во всем мире 15 октября. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе мэрии Москвы 7 ноября.

Читайте также: В Москве мобильные медкомплексы провели 90 тыс. исследований за три года

Отмечается, что в 2018 году онкоскрининг прошли на 15% больше пациенток, чем в 2017-м.

«В итоге 100 женщин с подозрением на рак груди направлены в онкологические диспансеры по месту жительства для дополнительного обследования и лечения», — уточнил руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Кроме того, по его словам, ещё у тысячи пациенток выявлены узловые доброкачественные образования, а у более чем 4 тыс. обследованных женщин обнаружены фиброзы.

Ранее по теме: Более 118 тыс. москвичей приняли участие в программе ранней онкодиагностики

Хрипун отметил, что ранняя диагностика рака молочной железы, который является самой распространённой формой злокачественных заболеваний у женщин, позволяет полностью вылечить 98% пациенток.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 118 тыс. москвичей приняли участие в программе по ранней диагностике онкологических заболеваний, которая проходила с 7 июля по 22 сентября. Так, рак предстательной железы подтвердился у 40 мужчин. Среди женщин наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников было выявлено в 229 случаях.