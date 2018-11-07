По мотивам «Во все тяжкие» появится полнометражный фильм

Альбукерке, США, , 10:50 — REGNUM Американский режиссер, продюсер и сценарист Винс Гиллиган работает над созданием полнометражного фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие». Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Близкие к Гиллигану источники сообщили, что он выступит исполнительным продюсером, автором сценария и, возможно, режиссером. В издании отметили, что пока неизвестно, выйдет ли картина в прокат или станет телевизионным проектом. Также не ясно, будет ли фильм приквелом или продолжит историю сериала. О том, кто снимется в главных ролях, информации тоже нет.

«Во все тяжкие» — американский телесериал, который выходил по кабельному каналу AMC. Он рассказывает историю школьного учителя, у которого диагностировали неоперабельный рак лёгких. Вместе со своим бывшим учеником он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи, однако в результате погрязает в незаконных схемах, а его семья рушится.

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