От театра до космоса: в Перми откроют более 10 ледовых городков

Пермь, , 10:43 — REGNUM В Перми начали активно готовиться к новому году. Уже определились с количеством ледовых городков и стилем их оформления. Открытие ледовых комплексов планируется с 21 по 30 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Ледовый городки появятся в каждом районе краевой столицы. Их тематика будет разнообразной: от театральной до космической. Например, администрация Свердловского района муниципалитета объявила торги на устройство ледового городка на площади у ДК им. Солдатова. Начальная цена лота составляет 472 тыс. рублей. Городок будет носить название «Театральная площадь».

В Дзержинском районе появится ледовый городок «Пермь — моя планета» в честь 85-летия со дня рождения летчика-космонавта Юрия Гагарина. В городке, помимо прочего, обустроят интерактивные зоны с горками и чашами для катания и скульптурную композицию для фотографирования «Космонавт». Аукцион на оказание услуги по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Дзержинского района города Перми — устройство, содержание и демонтаж ледового городка пройдёт 11 ноября. Начальная цена лота составляет 700 тыс. рублей.

В целом в Перми к Новому году откроют более 10 ледовых городков. Главным их них станет ледовый комплекс на эспланаде «Ветер с востока». Напомним, что его планируют оформить в восточном стиле. Ледовые объекты посветят культурным символам Китая, Японии и Кореи.

На портале госзакупок опубликовано извещение об аукционе, где речь о поставке льда для городка. На изготовление ледяных объектов и их реставрацию потребуется 1800 кубометров льда. Начальная цена лота составляет 3 180 000 рублей. Примечательно что аукцион уже объявлялся ранее, а его начальная цена составляла более 5 млн рублей. Также опубликовано извещение на оказание услуг по разработке проектной и эксплуатационной документации, устройству, содержанию, демонтажу ледовых объектов и инфраструктуры новогоднего комплекса, в рамках празднования Нового года. В документацию вносились изменения, итоги тендера подведут 8 ноября. Начальная цена лота составляет 21 850 000 рублей.

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