Минпросвещение продолжит исследовать влияние гаджетов на школьников

Москва, , 10:41 — REGNUM Разговор о полной цифровизации образования в РФ сегодня не идет — использование гаджетов в начальной и средней школе должно быть строго регламентировано. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в ходе «правительственного часа» в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Разговор о том, что кто-то собирается менять руку и ручку на клавиатуру абсолютно не состоятельный», — заявила Васильева.

Он подчеркнула, что работа с гаджетами в начальной и средней школе по всему миру сегодня очень регламентирована.

«У нас есть исследование большое, которое мы продолжаем второй год, по влиянию гаджетов на разные возрастные категории наших школьников, поэтому любой разговор о возможности использования гаджетов в школьной программе должен быть регламентирован с научным исследованием, чем мы и занимаемся на сегодняшний день», — отметила Васильева.

По ее словам, общий объем финансирования программы по цифровизации в области образование составит 71 млрд рублей — эти средства будут направлены в субъекты РФ. При этом, отметила министр, под цифровизацией в области образования понимается не только использование гаджетов, но и отказ от бумажного документооборота.