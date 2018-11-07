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За полгода в РФ пострадали от застройщиков 16 тысяч дольщиков — МВД

Общество

Решить проблему только правоохранительными методами сложно

Москва, 7 ноября 2018, 10:41 — REGNUM  В Российской Федерации за последние шесть месяцев признаны пострадавшими от нечестных застройщиков около 16 тысяч дольщиков. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью газете «Аргументы и факты».

«За шесть месяцев текущего года 16 тыс. вкладчиков (в Российской Федерации) признаны потерпевшими от действий нечистых на руку застройщиков», — сказал Колокольцев.

Глава МВД России добавил, что число обманутых дольщиков в стране продолжает расти.

По его словам, в зоне постоянного контроля МВД находится данная тема, однако решить проблему только правоохранительными методами сложно.

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