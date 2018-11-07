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В Гватемале вулкан Фуэго выбросил столб пепла высотой почти 5 км

Общество

Потоки лавы достигают в длину около одного километра

Гватемала, 7 ноября 2018, 10:31 — REGNUM  В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго, который выбросил столб пепла высотой 4,8 км, сообщается на странице Национального института сейсмологии в Twitter.

Отмечается, что столб пепла простирается на 15 километров в западном и юго-западном направлениях страны. Также сообщается о потоках лавы, которые достигают в длину около одного километра.

Напомним, в начале июня 2018 года в результате извержения вулкана Фуэго, расположенного в 50 километрах к западу от столицы Гватемалы, оказались уничтожены три прилегающих деревни. Погибли более 160 человек, ещё свыше 330 человек пропали без вести.

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Извержения вулканов
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