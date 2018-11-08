Клуб Весёлых и Находчивых – как всё начиналось?

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 8 ноября, в России и некоторых странах СНГ отмечают День КВН. Идею праздника в 2011 году предложил президент международного Клуба Веселых и Находчивых Александр Масляков. Дату для празднования выбрали в честь годовщины первой игры КВН, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. Впрочем, история КВН уходит корнями еще глубже.

«Вечер веселых вопросов»

Прообразом КВН была передача «Вечер весёлых вопросов», организованная журналистом Сергеем Муратовым в 1957 году по образцу чехословацкой программы «Гадай, гадай, гадальщик». Телезрители отвечали на вопросы ведущего, особенно приветствовался юмор. Передача пользовалась большой популярностью, но вышла в эфир всего три раза. Всё закончилось конфузом: всем, кто придет в шубе, шапке и валенках (а съемки проходили летом), а также с газетой за 31 декабря прошлого года, обещали вручить приз. Однако ведущий забыл упомянуть о последнем условии, в итоге в студию пришли сотни людей в зимней одежде и устроили хаос. Передачу сняли с эфира.

Клуб Веселых и Находчивых

Спустя четыре года программу решили возродить, но уже с новым названием — «КВН», придуманным в честь марки первого телевизионного приемника КВН-49. Поначалу у передачи не было постоянного ведущего. Бессменный Александр Масляков занял свой пост лишь в 1964 году. Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью, с какого-то момента программу стали передавать не в прямой трансляции, а в записи. Со временем цензура усиливалась, а в 1971 году передачу закрыли.

Возрождение

В начале перестройки в 1986 года КВН вновь вернулся на советские телеэкраны. Обязательным условием стало то, что программа выходила в записи. Но на этом изменения не закончились. У передачи появилась структура, система оценок и новые конкурсы. Неизменным остался только ведущий. Программа стала одним из символов того времени. Игры среди участников КВН проходили в Западной Европе, Израиле и США. Международные игры продолжились и после распада СССР.

За время существования передачи более сотни ее участников завоевали широкую популярность. Так, из КВН вышли звезды Comedy Club Гарик Мартиросян, Павел Воля и Михаил Галустян. В КВН также играли юморист Михаил Задорнов, ведущий Валдис Пельш, руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов и многие другие.

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