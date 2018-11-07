Децентрализованная система образования в Канаде оказалась эффективной

Оттава, , 10:27 — REGNUM Канадская децентрализованная система образования продемонстрировала свою высокую эффективность. По результатам последнего отчета международной программы оценки знаний учащихся (PISA), Канада заняла седьмое место в списке 70 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом пишет испанская газета El País 6 ноября.

Показатели канадских учеников в математике, литературе, точных науках значительно превысили средние показатели в других странах ОЭСР и стали самыми высокими в странах Америк. Их успеваемость объясняется комплексом факторов.

В Канаде нет единого федерального министерства образования, за свои образовательные программы отвечают власти провинций. «Канада неожиданно демонстрирует, что успех может быть достигнут без национальной стратегии», — говорится в отчете PISA.

Содержание образования похоже в начальных и средних школах по всей территории Канады. Различия связаны с культурными, историческими и, в некоторых случаях, политическими аспектами. Например, в Квебеке преобладающим языком образования является французский, и значительная часть времени посвящена истории французской колонизации. В Онтарио консервативный премьер-министр Даг Форд выполнил свое предвыборное обещание отменить программу полового воспитания, принятую либералами в 2015 году, и вернулся к стандартам 1998 года.

Образование в Канаде направлено на сокращение разрыва между богатыми и бедными, в него успешно интегрированы дети мигрантов. В отчете PISA отмечено, что Канада — одна из немногих стран, где дети из других стран обучаются так же успешно, как и местные.

Факторы успеха — доступ к технологиям, высокие расходы на образование относительно ВВП, содержание образования. Но ключевой фактор — высокая квалификация преподавателей, серьезные требования к преподавательскому составу во всех провинциях.

Как сообщало ИА REGNUM, исследователи из ЮНИСЕФ назвали Латвию страной с самым справедливым доступом к образованию для детей разных слоев населения. Исследования опирались в том числе и на отчеты PISA.

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