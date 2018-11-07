В Екатеринбурге жильцам «приготовленного» к сносу дома ответила прокуратура

Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM В Екатеринбурге жильцы дома №40 по улице Карла Либкнехта, на месте которого планируется возвести новый корпус Свердловской филармонии, получили ответ на запрос в прокуратуру. Скан документа был опубликован в группе в социальной сети Facebook, созданной инициативной группой жильцов.

В ответе надзорного ведомства указано, что оснований для прокурорского реагирования не установлено.

«В настоящее время проект планировки и проект межевания не утверждены, а решение о сносе дома на Карала Либкнехта, 40 не принято», — сообщается в документе.

Также в ходе надзорных мероприятий было установлено, что заказчиком проведения работ по планировке территорий для строительства концертного комплекса Свердловской государственной академической филармонии является ГАУК «Свердловская государственная академическая филармония», а подготовка документации по планировке территории осуществляется МБУ «Мастерская генерального плана» в соответствии с приказом министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

«Теперь мы точно знаем, кто хочет лишить нас собственности», — написали участники группы.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что готовится реконструкция Свердловской филармонии, в результате которой дом №40 по улице Карла Либкнехта появилась в августе 2018 года. В результате часть жильцов дома были возмущены тем, что их намерены лишить жилья в центре города. Они выступили с открытым письмом к властям и заявили, что не намерены добровольно отказываться от квартир в доме, а также обратились в надзорные органы.

Отметим, что директор компании «Захи Хадид», которая занималась подготовкой проекта, Кристос Пассас ранее заявил, что в техническом задании по реконструкции Свердловской филармонии дом №40 по улице Карла Либкнехта отсутствовал.

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