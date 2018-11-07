Массовые нарушения: прокуроры проверили кадетский корпус под Воронежем

Воронеж, , 09:56 — REGNUM Массовые нарушения законодательства выявлены прокуратурой при проверке Горожанского казачьего кадетского корпуса в Рамонском районе Воронежской области. Об этом ИА REGNUM 6 ноября сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В числе нарушений — отсутствие контроля за дальнейшим устройством выбывших в учебном году обучающихся, порядка расследования и учёта несчастных случаев к кадетском корпусе. По данным прокуратуры, допускались нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, причем — не единичные. Учащиеся не обеспечивались форменным обмундированием. Нарушения выявлены и в части норм и правил пожарной безопасности, медицинской деятельности. По результатам проверки представление прокуратуры получил врио руководителя департамента образования, науки и молодёжной политики области.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре этого года работа Горожанского казачьего кадетского корпуса была приостановлена после претензий Роспотребнадзора. В самом корпусе замечания объяснили нехваткой должного количества штатных медработников. 23 октября руководство корпуса объявило о возобновлении работы.

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