Омск к Новому году собрались «принарядить» на полмиллиона рублей

Омск, , 09:48 — REGNUM Омская область активно готовится к новогодним праздникам. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор региона Александр Бурков поставил задачу «принарядить» к Новому году Омск и все районы.

Вопросы проведения новогодних мероприятий областные власти обсудили 6 ноября на аппаратном совещании. Бурков поручил уделить особое внимание праздничному оформлению и освещению фасадов зданий, архитектурных доминант, а также строительству детских снежных городков, открытых площадок для катания не только в Омске, но и в районах.

«Чтобы создавалось ощущение праздника, нужно больше освещения, праздничной иллюминации, подсветки. Планируйте, какие городки, какие объекты, какого масштаба будете украшать — световыми решениями или предлагайте какие-то другие варианты. Работайте с предпринимателями», — сказал губернатор участникам совещания.

Что касается новогодних подарков за счёт областного бюджета, в Омской области их получат более 49 тысяч детей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В первую очередь подарки получат дети из малообеспеченных и многодетных семей, сироты, дети ветеранов и участников боевых действий, воспитанники приёмных семей, дети-инвалиды.

Кроме того, для детей состоятся губернаторские ёлки. Их посетят более 4 тысяч человек.

Между тем, согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, работы по оформлению мест проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2019 года, обойдутся Омску примерно в полмиллиона рублей. Объявлен аукцион, начальная (максимальная) цена контракта — 529, 87 тыс. рублей. Источник финансирования — средства бюджета города Омска.

Согласно условиям закупки, работы должны быть выполнены до 22 декабря 2018 года, последующий демонтаж — до 19 января 2019 года. Город собираются украсить световыми конструкциями, гирляндами, бусами, шарами, новогодними деревьями. Также в Омске возведут снежные городки и ледовые катки.

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