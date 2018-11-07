Во владивостокском вузе обсуждают вопросы качества и безопасности товаров

Владивосток, , 09:41 — REGNUM Вопросы качества и безопасности товаров, а также знания законодательства в сфере защиты прав потребителей и его применения в практической реализации обсудят участники мероприятий, проходящих в рамках Недели качества во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС). Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню качества, которое отмечается во многих странах каждый второй четверг ноября, и направлено на повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также привлечение внимания к проблемам в этой сфере.

«Именно качество делает нашу жизнь комфортнее. Мы часто обращаем на эту составляющую в любом процессе или производстве. Качественными должны быть продукты, те или иные товары, образование», — сообщил проректор по учебно-воспитательной работе, кандидат технических наук, доцент Сергей Голиков.

С 7 по 12 ноября в университете будет работать сразу несколько площадок: тестирование товаров, дегустации продуктов и лекции от представителей бизнеса и начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

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