Власти Воронежа объяснили запах фекалий, два месяца мучивший горожан

Воронеж, , 09:39 — REGNUM Власти Воронежа объяснили запах фекалий, витавший над городом последние два месяца. 6 ноября первый заместитель главы Воронежа Сергей Петрин отчитался об исполнении поручения губернатора, сообщила пресс-служба администрации города.

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Одной из причин чиновник назвал аномально теплые погодные условия, которые стали причиной роста сине-зеленых водорослей. Кроме того, по данным властей, к появлению неприятного запаха привели мероприятия в рамках исполнения инвестпрограммы на Левобережных очистных сооружениях — для проведения технологических работ по подключению цеха механической очистки потребовалось отключение одной из линии. Работы были завершены 4 ноября.

«Мы связываем возникновение запаха с тем, что работающие линии цеха не справились с нагрузкой. Это и повлекло неприятный запах. Данный факт подтвержден пробами, в которых зафиксировано небольшое превышение по серо-водороду и аммиаку», — заявил первый вице-мэр, добавив, что все очистные сооружения города находятся под контролем.

«Отмечу, что с 4 ноября жалобы от горожан прекратились», — сказал Петрин.

Как сообщало ИА REGNUM, причины сильного запаха фекалий, который ощущался в разных районах Воронежа с начала сентября, долгое время не могли установить: специалисты утверждали, все пробы воды и воздуха в норме. 2 ноября, в пятницу, сильный запах фекалий вновь окутал город, жители жаловались, что запах проникает в квартиры. Глава региона Александр Гусев потребовал в кратчайшие сроки устранить источник этого запаха.