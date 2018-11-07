В Ульяновской области ужесточают контроль за пассажирскими перевозками

Ульяновск, , 09:23 — REGNUM В Ульяновской области ужесточают контроль за работой автовокзалов и перевозчиков в части допуска автобусов на маршрут. Губернатор Сергей Морозов раскритиковал качество пассажирского обслуживания населения на аппаратном совещании, отметив, что рост средств на ремонт дорог выросло число аварий с участием автобусов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В 2018 году на ремонт и реконструкцию дорог направлено почти 11 млрд рублей, при этом по сравнению с 2017 годом в регионе наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. А одна из целей по развитию дорожно-транспортный инфраструктуры — снижение аварий и смертности в результате ДТП.

«Необходимо уделить самое пристальное внимание вопросу качества пассажирских перевозок. Считаю, что в эту работу обязаны подключиться представители местной власти, а главы администраций должны нести персональную ответственность за ситуацию на дорогах», — отметил губернатор Сергей Морозов.

По данным ГИБДД Ульяновской области, в январе-сентябре 2018 года зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей автобусов, в которых получили ранения 73 человека, один погиб. В Госавтоинспекции обращают внимание на недостатки в профилактической работе на пассажирском автотранспорте.

«Нарушения режима труда и отдыха водительского состава приобретают систематический характер. К эксплуатации допускаются транспортные средства, имеющие неисправности, угрожающие безопасности дорожного движения. Меры, принимаемые по профилактике указанных нарушений, остаются недостаточными», — говорят в региональном ГИБДД.

В то же время в регионе снизилось количество ДТП с лицензированным пассажирским транспортом. Комментируя ситуацию, министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Дмитрий Вавилин считает, что эта статистика «в очередной раз подтверждает необходимость введения на федеральном уровне обязательного требования по получению перевозчиками лицензии на перевозки людей по заказу — в настоящее время эти вопросы находятся под контролем надзорных органов и региональных властей.

Сотрудники Госавтодорнадзора и профильного министерства контролируют исполнение требований в части предрейсового техосмотра автобусов, предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителей, соблюдение режима труда. Профильные специалисты проводят проверки на дорогах и автобазах перевозчиков.

Ранее Сергей Морозов поручил усилить контроль за техническим состоянием пассажирского транспорта. На автобазах семи крупных перевозчиков Димитровграда и Ульяновска проверили, каким образом выполняются работы по проверке исправности тормозной системы, рулевого управления, светотехники, а порядок заполнения журнала регистрации результатов предрейсового контроля.

«Большинство жалоб от пассажиров приходится на состояние автобусов городских маршрутов. В рамках рейдов «Ржавые автобусы» было проведено 27 контрольных мероприятий и осмотрено 980 маршруток. Мы выявили около 100 нарушений по внешнему виду и санитарному состоянию салона. 15 автобусов были отстранены от работы на маршрутах», — сказал директор департамента транспорта Юрий Чибисов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, уменьшения количества ДТП с участием пассажирского транспорта власти предлагают организовать проверки в автопарках в каждом муниципалитете. Также предлагается провести ревизию по организации перевозчиками контроля технического состояния автобусов, создать ситуационный центр для контроля за ситуацией в общественном транспорте.