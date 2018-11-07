В Красноярске стартовал научно-образовательный лекторий для школьников

Красноярск, , 09:13 — REGNUM Городской открытый научно-образовательный лекторий для школьников «Информация. Проблема. Мысль» стартовал в Сибирском федеральном университете (СФУ), сообщает 7 ноября пресс-служба вуза.

Руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ Андрей Лученков сообщил, что основной задачей мероприятия является популяризация научных знаний в школьной среде, представление дополнительных разделов науки, которые не изучаются в школе.

В рамках мероприятия школьники смогли познакомиться с разными институтами СФУ — на интерактивных площадках ребятам рассказали о секретах физики, химии, биологии и военного дела.

Открывая лекторий, директор Института экономики, управления и природопользования СФУ Евгения Бухарова обратила внимание на то, что экономика давно стала неотъемлемой частью жизни каждого современного человека. Она выступила с лекцией на тему: «Косая аллея» современной экономики, виртуальная реальность и реальная экономика».

«То, что сейчас происходит в реальной экономике, мало поддаётся рациональному осмыслению. Те, кто собирается заниматься экономикой и управлением в будущем, имеют большие перспективы», — сообщила учёный.

Всего до апреля 2019 года в рамках проекта преподаватели СФУ прочитают старшеклассникам красноярских школ более пяти научных лекций. В конце проекта среди его участников состоится конкурс, победители получат до пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в СФУ.

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