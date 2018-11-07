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В Оренбуржье медики спасли 22 новорождённых с весом менее 1 кг

Общество

За девять месяцев 2018 года самым маленьким новорождённым стал младенец весом всего 560 граммов

В Оренбуржье медики спасли 22 новорождённых с весом менее 1 кг
skylark
Младенец

Оренбург, 7 ноября 2018, 08:53 — REGNUM  В Оренбургской области за девять месяцев 2018 года родились 22 ребёнка с экстремально низкой массой тела — менее одного килограмма. Самым маленьким младенцем стал ребёнок с весом всего 560 граммов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили региональном минздраве.

По данным ведомства, ежегодно 6% от общего числа новорождённых составляют дети, появившиеся на свет раньше положенного срока. Они требуют особого ухода, динамического наблюдения.

Для медпомощи такой категории младенцев, а также тем детям, которые в течение первых четырех недель после рождения перенесли заболевания, в трёх учреждениях здравоохранения области открывают кабинеты катамнеза. Они начнут работать с 2019 года в Оренбурге, Орске и Бузулуке.

По мнению чиновников, расположение кабинетов катамнеза на востоке, западе и в центре Оренбуржья обеспечат доступность необходимой помощи всем детям. Медики будут проводить обследования младенцев, составлять индивидуальные планы лечения и реабилитации.

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