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Москва готовится к параду: движение по Ильинке перекрыто

Общество

Проезд по улице будет закрыт с 07:00 до 13:00

Москва, 7 ноября 2018, 08:53 — REGNUM  Подготовка к проведению марша в честь исторического военного парада 1941 года на Красной площади внесла свои коррективы в движение автотранспорта в центре Москвы. Так, 7 ноября для проезда будет закрыта улица Ильинка.

«С 07:00 до 13:00 на автомобиле нельзя будет проехать по ул. Ильинка», — сообщил в Twitter столичный Центр организации дорожного движения.

При этом в ЦОДД рекомендовали гостям и жителям столицы передвигаться на метро, напомнив, что Московский метрополитен будет работать в штатном режиме.

https://twitter.com/gucodd/status/1059816580710842368

Напомним, в День воинской славы России на Красной площади в Москве состоится торжественный марш, посвященный 77-й годовщине легендарного военного парада 1941 года. А позже в столице пройдут мероприятия по случаю 101-й годовщины Октябрьской революции.

Читайте ранее в этом сюжете: Движение в центре Москвы перекроют для реконструкции парада 1941 года

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Автотранспортные проблемы Москвы
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